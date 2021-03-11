سجلت وزارة الصحة أمس (الأربعاء) 386 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة و245 حالة تعافٍ و6 حالات وفاة. ووفقا لإحصاء الوزارة بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة 380958 حالة، بينها 2830 حالة نشطة تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 528 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 371583 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6545 حالة وفاة.وجاءت العاصمة الرياض في صدارة مدن التعافي بـ96 حالة، جدة 17، المبرز 10، الهفوف 8، مكة المكرمة 7، مليجة 7، عرعر 6، الدمام 6، نجران 4، القطيف 4، والظهران 4 حالات. كما جاءت الرياض في المرتبة الأولى بالحالات الجديدة بـ 107، الدمام 21، مكة 19، جدة 19، الخرج 15، حائل 12، الظهران 8، والمبرز 7 حالات.من جهة اخرى، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 31 يوماً 252 مسجداً، أعيد افتتاح 237 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة وصحة مرتادي بيوت الله.والمساجد المغلقة 4 في منطقة الرياض، واثنان بمنطقة مكة المكرمة، وواحد في كل من جازان وتبوك والحدود الشمالية.وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد 6 منها بمنطقة الرياض ومسجد في كل من منطقة تبوك وجازان والمدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة الجميع.