بلون وصوت واحد، صدح معلمو مكتب التعليم بالنسيم، التابع لتعليم جدة، بقولهم «كلنا محمد بن سلمان»، في المعرض المصاحب لملتقى النسيم العاشر الذي عقد عبر منصة «زوم»، أخيرا، وحضره أكثر من 700 مهتم وتربوي، وأطلقه مدير المكتب الدكتور سعود السلمي، نيابة عن مدير عام التعليم في محافظة جدة الدكتور سعد المسعودي.وعبّر معلمو التربية الفنية عن دعمهم وتأييدهم لولي العهد عبر ألوانهم التي نثروها على لوحاتهم مجسّدين أجمل معاني الوفاء والفداء للقيادة والوطن.وأكد السلمي لـ«عكاظ» أن المعرض يعبّر عن أحاسيس ومشاعر كل منسوبي التعليم تضامناً وعوناً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال: «كلنا ماضون معه في تحقيق رؤيته نحو مستقبل الدولة كما يرغبها». وأضاف: «الآن وبعد مرور عام على التعليم عن بُعد فقد حقق التعليم نجاحا يوازي قصص النجاح لهذا الوطن العظيم في إدارته لجائحة كورونا التي أرخت ظلالها على العالم أجمع، فأصبحنا نقدم أنموذجا سعوديا فريدا في التعليم».يذكر أن الملتقى في نسخته العاشرة حمل شعار «التعليم عن بعد»، وتناول عددا من الدراسات والأبحاث قدمها مهتمون وخبراء سلّطت الضوء على تطوير أداء قادة المدارس في تفعيل التعليم عن بعد في ضوء وظائف الإدارة واتجاهات المعلمين نحو نظام التعليم عن بعد، ودور أجهزة التمكين الرقمي في جودة التعليم عن بُعد لدى الطلاب أثناء جائحة كورونا من وجهة نظر مرشدي الطلاب بتعليم جدة وطريقة مجتمعات التعلم المصغرة في التعليم عن بعد، وأهمية مهارات القرن الـ21، وأهمية تحسين الكتابة باللغة الإنجليزية من خلال الرموز الرياضية.