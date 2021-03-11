أدخلت وزارة التعليم عدداً من التغييرات على الصلاحيات الممنوحة مسبقاً لمديري تعليم المناطق ومنحتهم مزيداً من الصلاحيات بما يكفل جودة العمل وسرعة الانجاز ورفع الكفاءة.وقررت الوزارة أن يكون «كف اليد» لشاغلي الوظائف التعليمية ومن هم دون المرتبة العاشرة من صلاحيات مدير تعليم المنطقة والموافقة على منح الاجازات التعليمية والدراسة عن بعد والدراسة في نهاية الأسبوع والدراسة الحدودية. كما منحت الوزارة مديري المناطق صلاحية قبول الاستقالة والتقاعد المبكر وإيقاع العقوبات الإدارية وإلغاءها وكذلك حسم أيام الغياب وساعات التأخر والخروج دون إذن. ومن الصلاحيات أيضاً، اعتماد صرف مكافآت الطلاب وإعاناتهم وطرح مناقصات المقصف المدرسي على شركات الاعاشة وتكليف المشرفين التربويين والموافقة على العدول عن التقاعد المبكر والاستقالة لشاغلي الوظائف التعليمية.كما منحت الوزارة عموم مديري المناطق صلاحية الإبعاد الفوري للعاملين في المدارس ممن تسجل ضدهم مخالفات سلوكية أو فكرية وتحويلهم إلى الأعمال الإدارية والموافقة على إنشاء مباني المدارس الأهلية أو إيقافها حال إخلالها بإجراءات السلامة.