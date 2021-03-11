عبر المحامي كاتب الشمري عن خالص التهاني والتبريكات لأمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود على الثقة الغالية الكريمة بالتمديد لسموه الكريم أميراً لمنطقة حائل لأربع سنوات.وقال الشمري إن الحديث عن سمو أمير منطقة حائل حديث عن المنجزات الحضارية والمكتسبات الوطنية التي ازدانت بها غادة الحسن (منطقة حائل) لتواصل هذا الدور الحضاري والتنموي والطلائعي والريادي ليشمل المحافظات والمراكز والقرى والتجمعات السكانية التابعة لها.وأضاف المحامي كاتب الشمري: إن الناظر لمنطقة حائل اليوم يجد ذلكم العطاء الكبير والفكر المستنير وبعد النظر وثاقب البصيرة التي قدمها أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعـد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.ولقد أدى سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه دورا كبيرا وعملا ضافيا ورؤية تنموية طموحة تستهدف نقل المنطقة إلى منطقة الجذب السياحي والاستثماري والمشاريعي لخلق فرص واعدة للنهوض أكثر وللبناء أعلى وللطموح أرقى؛ لأن منطقة حائل (أرض الجبلين) إنسانا ومكانا فرصة سانحة وبيئة واعدة ومشروع منطقة جاذبة من شأنها استقطاب كل مميز في ميادين جمة وحقول شتى.كما يسعدني وبهذه المناسبة أن أذكر سموه الكريم بالمقترحات التي سبق أن تقدمت بها له، منها:• مقترح وجود كأس إمارة منطقة حائل للفروسية؛ أسوة بباقي إمارات المناطق في وطني الحبيب بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية بالرياض.• مقترح (رمز الكرم) إقامة أكبر دلة في المملكة على قمة جبل سمراء وسط حائل لتكون معلما سياحيا وتاريخيا.• مقترح إقامة أطول سفرة طعام بمناسبة ملتقى حاتم الطائي وتسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ويدعى لهذه السفرة كبار المسؤولين في الدولة.• مقترح إقامة ملتقى المحامين السعوديين السنوي في حائل، تستضيفه جامعة حائل وغرفة حائل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.أجا وسلمى جيتهاوحايل بها هنيتهاأرض بها حاتم ربىأرض الكرم سميتهاأكرر التهاني والتبريكات لسمو أمير منطقة حائل ولسمو نائبه والمسؤولين والأهالي جميعا بهذه المناسبة المباركة والفرحة الكبرى، سائلا المولى العلي القدير أن يوفق سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه وفريق العمل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد الأمين وفق رؤية 2030 الوطن الطموح والاقتصاد المزدهر والمجتمع الحيوي.