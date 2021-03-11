لوحة مشروع طريق «يلملم - ‏نيات» التابع لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، شاهدة على تعثر المشروع بعد أن تجاوزت المدة المحددة بأضعاف. الأهالي يقولون إن تأخير تنفيذ مشروع تبلغ كلفته ٥٥ مليون ريال لمدة ١٥عاماً يثير الاستفهامات حول الرقابة وغيابها وعن قدرات الجهة المنفذة للمشروع. فالطريق المعروف بـ«بيرين - ‏نيات» أو طريق سفوح الجبال كما يطلق عليه الأهالي يبلغ طوله ٣٧ كيلو، وتناقل السكان خبر اعتماده في عام ١٤٢٧ بالفرح والحبور، وكانت سعادتهم أكبر بعدما تلقوا وعود بعض المسؤولين عن الطرق واستبشروا خيرا بها، فالمشروع الأمل صار قاب قوسين أو أدنى، وفكر كثيرون من أصحاب سيارات الدفع الرباعي المستخدمة في صعود الجبال في بيعها واقتناء أخرى فارهة مريحة تنسيهم صعود الجبال وارتياد الطرق الوعرة. وتضاعفت الأفراح عندما بدأ المشروع.. ولكن ماتت أفراحهم في مهدها عندما تعثر المشروع فعادت المعاناة بعد الأفراح، وتتعملق معاناتهم في مواسم هطول الأمطار وجريان السيول.. تساؤلات كثيرة حول المشروع يطرحها أهالي القرى والبلدات على محافظة الليث وفرع «النقل» بمنطقة مكة المكرمة.. لماذا توقف تنفيذ المشروع؟