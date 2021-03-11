على مدى أكثر من 30 عامًا، بقي حي السعادة ببلدة الشعبة، شمالي الأحساء، بلا خدمات للصرف الصحي والخدمات البلدية الأخرى، وتضرر سكانه يبدو واضحا أكثر من خلال شوارع الحي المكسرة. غير أن اكتمال مشروع الصرف الصحي مؤخراً منحهم أملاً في عودة مشاريع السفلتة للحي، وفي انتظار أمانة الأحساء وزيارتها للحي والوقوف على الحفر والحجارة والأتربة التي تتطاير وتستقر في منازلهم. ومن الشوارع التي تعاني من الأزمات، الشارع الغربي الذي يربط الشمال بالوسط وأحياء البلدة مثل حي الزهور، شارع مسجد المصطفى والمدارس. وطبقا للسكان فإنهم تعبوا من المطالبات. وفي المقابل تتكرر المشكلة ذاتها في الشارع الغربي لحي عرفات شمالي البلدة نفسها، فالحفر متناثرة على امتداده، مع أنه طريق يسهل الكثير على أصحاب المزارع الشمالية، وقاصدي البلدات الشمالية.