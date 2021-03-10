أكدت صحة الطائف أن المولدات الاحتياطية التي تعمل الآن في مستشفى الأطفال مستأجرة بعد تعرض أحد الكابلات قبل عدة أيام للقطع ما تسبب في انقطاع جزئي للتيار الكهربائي.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أن الانقطاع الجزئي للكهرباء لم تتأثر بسببه اقسام المستشفى، وعملت المولدات الاحتياطية بشكل تلقائي واستمر العمل بأقسام المستشفى بشكل طبيعي بما فيها الطوارئ والعيادات الخارجية، لافتاً الى انه فور حدوث الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي عمل المولد الاحتياطي بشكل تلقائي، وباشرت الشؤون الهندسية الموقع وتم توفير مولدين احتياطيين اضافيين سعة 500 كيلووات للمولد الواحد، وجار العمل على تغيير الكابل القديم لضمان عدم تكرار الانقطاع.