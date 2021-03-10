أعلنت «زين السعودية» رعايتها للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع)، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم. ويتكوّن الأولمبياد من مسابقة علمية من 8 مراحل تقام سنوياً وترتكز إلى التنافـس بين طلبة المدارس في تقديم مشاريـع علمية في عدد من المسارات العلمية بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها تدريجياً إلى المراحل التنافسية المتقدمة حتى الوصول إلى أقوى المشاريع البحثية التي تشكل منتخب المملكة للبحث العلمي الذي يتنافس ضمن أقوى محفل عالمي للبحوث العلمية وهو الملتقى الدولي للعلوم والهندسة «آيسف».

وتعليقاً على هذه المشاركة، أشار نائب الرئيس للتواصل في «زين السعودية» ريان بن عبد الله التركي إلى أن رعاية زين السعودية لهذا الحدث الوطني يأتي انطلاقاً من إستراتيجية الشركة في دعم وتطوير المواهب الوطنية وتمكينها وتوحيد الجهود المؤسساتية والفردية لخدمة مسيرة التحوّل نحو اقتصاد معرفي ورقمي شامل ورفع تصنيف المملكة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً وتنافسية حول العالم وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتقاطع أهداف الأولمبياد مع أهداف شركة زين السعودية الداعمة للمواهب الوطنية والطلاب كجزء من التزامها الوطني والمجتمعي، إذ إن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع» يهدف إلى إحداث حراك علمي لطلبة التعليم العام، وزيادة الشغف بالعلوم والأبحاث العلمية، إلى جانب توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبـناء وبنات الوطن وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلميّة والتقنيّة واكتشاف المواهب للطلاب والطالبات وإكسابهم مهارات البحث العلمي لتطوير مواهبهم العلمية الخاصة. ويغطي الأولمبياد 22 مجالاً أبرزها الروبوتات والأجهزة الذكية.