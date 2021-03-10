كشفت «المسافر»، العلامة التجارية البارزة لوحدة سفر الأفراد في مجموعة «سيرا»، نتائج استطلاعها الثاني لتوجهات السفر، والذي تناول سلوكيات السفر بين السعوديين بعد عام على الجائحة. وأظهر الاستطلاع أن 65% من المشاركين سافروا إلى وجهات محلية العام الماضي، بينما يعتزم 80% منهم تكرار ذلك في العام 2021 أيضاً، في حين قال 11% منهم إنهم سيكتفون بالسفر داخلياً فقط، ما يؤكد أهمية الجهود المتواصلة التي تبذلها «المسافر» لتوسيع شبكة وجهاتها المحلية تماشياً مع خطط المملكة العربية السعودية لتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.

وكانت السياحة الداخلية في المملكة شهدت معدلات نمو لافتة خلال عام 2020، وباعتبارها مساهماً دائماً في الاقتصاد السياحي للمملكة، استثمرت «المسافر» في إعداد قائمة متنوعة من الوجهات السياحية المحلية التي يمكن للسعوديين استكشافها في بلادهم، مع التركيز على التجارب الثقافية ونشاطات المغامرات. وتتجلى جاذبية المملكة المتنامية بين سكانها بوضوح من خلال الاستطلاع، إذ قال المشاركون إنهم يخططون للسفر مجدداً إلى الوجهات الداخلية الترفيهية خلال العام الحالي، حتى بعد فتح الحدود. ومن أبرز الوجهات الداخلية التي تحظى بشعبية كبيرة بين المشاركين: جدة والرياض، تليها مكة المكرمة والخبر والطائف.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس- قطاع التجزئة في شركة «المسافر» فهد العبيلان: «يوفر الاستطلاع رؤى قيمة حول اهتمامات واعتبارات المسافرين السعوديين، والتي سترسم ملامح جهودنا لدعم تطور قطاع السياحة الداخلية خلال العام الحالي ومستقبلاً. فأثناء العام الماضي، قمنا بالإعلان عن باقات مخصصة وحملة ترويجية شاملة لتنشيط حجوزات السفر الداخلي وتشجيع عملائنا السعوديين على استكشاف الوجهات المتميزة في المملكة العربية السعودية، بدءاً من جزر فرسان مقابل سواحل جيزان إلى وادي الديسة الخلاب في تبوك. وأطلقنا أيضاً قائمة متنوعة من الجولات السياحية والمعالم المتاحة للحجز من شتى أرجاء المملكة، والتي وضعها واختارها بعناية فريقنا من خبراء ومستشاري السفر لتوفير تجربة فريدة ومصممة خصيصاً».

وعلى مستوى السفر الدولي، أظهرت الدراسة رغبة المسافرين السعوديين بقضاء عطلات خارجية طويلة، حيث قال أكثر من 80% من المشاركين إنهم يخططون للسفر للخارج خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ فتح الحدود. وتقع أبرز الوجهات التي نالت اهتمامهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل رئيسي، كما يتضح من خلال عمليات البحث المبدئية التي جرت عبر تطبيق «المسافر» وموقعها الإلكتروني. فقد تصدرت دبي والقاهرة قائمة البحث، وحظيت قطر بحصة مبدئية من الاهتمام، خاصة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. ومن بعض الوجهات التي حلّت ضمن أبرز 10 وجهات: جزر المالديف التي تعد خياراً مفضلاً لدى الأزواج والعائلات (من بين أفضل 3 وجهات للفئتين)، إضافة إلى سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك وأكبر مدنها.

وجاء السفر الترفيهي على رأس قائمة دواعي السفر بين المسافرين المحليين والدوليين، حيث قال أكثر من 57% من السعوديين إنهم سيختارون قضاء عطلة طويلة في الخارج (أكثر من 7 أيام) بعد فتح الحدود. وفي ما يتعلق بالمرافقين، قال غالبية المشاركين إنهم سيسافرون خارج المملكة برفقة مجموعات أصغر من الأصدقاء (32%)، بينما يرغب 22% منهم باستكشاف العالم بمفردهم، واختار 26% الإجازات العائلية برفقة الأطفال الصغار أو اليافعين.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «المسافر» مزمل حسين: «شهدنا خلال العام الماضي نمواً لافتاً في معدلات الطلب على السياحة الداخلية الترفيهية عبر عمليات البحث والحجز لدى المسافر، وتأتي نتائج الاستطلاع تأكيداً على أهمية إستراتيجيتنا في مواصلة الاستثمار بتطوير السياحة الداخلية الترفيهية. ورغم إعادة فتح الحدود، سنواصل بالتأكيد تركيزنا على تطوير وتوسيع عروضنا في قطاع السياحة المحلية في العام 2021، لاسيما على صعيد سوق الأنشطة الداخلية التي تضم قائمة متنوعة من الجولات السياحية والمعالم المتاحة للحجز من شتى أرجاء المملكة، والتي اختارها وطورها بعناية فريقنا من خبراء ومستشاري السفر».

وأضاف: «من منظور السفر الدولي، أظهرت نتائج استطلاعنا أن معرفة أحدث الإجراءات الاحترازية وتلقي التوصيات المتعلقة بالسفر سيكون من الخطوات بالغة الأهمية عند وضع خطط السفر، حيث قال أكثر من 20% من المشاركين السعوديين إنهم يفضلون إجراء ترتيبات السفر بمساعدة مستشارين متخصصين». ومن جهة أخرى، قال نحو 10% من المشاركين إنهم يفضلون الحجز عبر تطبيق الواتساب، ما يؤكد مكانة التطبيق كواحد من أبرز قنوات التواصل الصاعدة بين السعوديين، وكقناة رئيسية لدى «المسافر».

ويحرص فريق مستشاري السفر في «المسافر» على توفير الدعم الشامل والمساعدة على مدار الساعة للعملاء، إضافة إلى الرؤى القيمة والمشورة حول السلامة والإرشادات والطمأنينة خلال تجربة الحجز عبر القنوات المتعددة. ويشمل ذلك التوصيات بشأن متطلبات السفر والسلامة في الوجهات وعمليات شركات الطيران والإجراءات الاحترازية التي ينبغي مراعاتها أثناء السفر إلى الخارج.

وتم إجراء الاستطلاع إلكترونياً في المملكة العربية السعودية بين يناير وفبراير من عام 2021، وشمل أكثر من 3 آلاف مشارك من مختلف أرجاء المملكة (72% منهم من المواطنين السعوديين).

وللاطلاع على نتائج دراسة أنماط عملاء المسافر بالتفصيل، يرجى الضغط على الرابط https://www.almosafer.com/ar/saudi-travel-sentiments-2021