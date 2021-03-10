تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم (الأربعاء) دائرة النيابة العامة في محافظة الأحساء ضمن جولته التفقدية لفروع ودوائر النيابة العامة في المملكة، رافقه خلالها وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة.

والتقى النائب العام خلال جولته بمديري جهات الضبط، وتفقد آلية العملية الجزائية في المحافظة، وأكد النائب العام ضرورة التنسيق بين النيابة العامة والجهات ذات الاختصاص لإنجاز القضايا، فيما اطلع على سير العمل في مكاتب التحقيق وغرف التوقيف ومكاتب استقبال المراجعين، والتقى بعدد من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها، كما اجتمع مع منسوبي نيابة محافظة الأحساء ووجه بسرعة معالجة القضايا وفق النظام ومراعاة الضمانات النظامية للموقوفين والسجناء.

وتأتي جولات النائب العام تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بالوقوف على جاهزية فروع ودوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين عن قرب والاستماع إلى شكاواهم وملاحظاتهم.