«جيت أسلم عليك وأبشرك أني صرت دكتور».. قالها الطبيب براء حبيب لاستشارية النساء والتوليد آمال شبكشي الذي أشرفت على متابعة حالة والدته أثناء فترة حملها بالدكتور براء.

وأضاف حبيب الذي شارك متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الطبيبة آمال شبكشي فرحت كثيراً بلقائه وبادرته قائلة:«أول ما تأخذ الجرعة الثانية من التطعيم تجيني تسلم عليا، انت ولدي أنا شلتك قبل ما أمك تشيلك».

التغريدة لاقت تفاعلاً كبيراً ما بين الإعجاب وإعادة التغريد، فيما تناولت بعض الردود شكراً للطبيبة شبكشي ممن تعلموا على يديها في كلية الطب.



