بارك محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، مراسم توقيع اتفاقية استدامة «جمعية المبادرات المتميزة في المسؤولية الاجتماعية» للجائزة، وذلك مع مجموعة من الجهات الحكومية والأهلية.

وأكد الأمير مشعل بن ماجد في كلمة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وشركاء النجاح أن أهل جدة هم المطور والمستفيد من جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز، مضيفا أن الأمم ترتقي بمعلميها ومعلماتها وأن محافظة جدة‬ قد شهدت تنافسا ‫كبيرا أحدث حراكا إيجابيا بالمحافظة استفاد منه الجميع، مشيرا إلى أن الجمعية بوابة خير، متمنيا لها التوفيق.

فيما قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية غسان السليمان باسمه ونيابة عن الأعضاء الشكر والتقدير للأمير مشعل بن ماجد على دعمه واهتمامه الشخصي بالجائزة منذ تأسيسها، تقديرا من لدور المعلمين والمعلمات بجدة وتحفيزا لهم، انطلاقاً من اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة بالعملية التعليمية للوصول لجيل متسلّح بالعلم والمعرفة يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تعيشها بلادنا الغالية.

وكانت مراسم توقيع الاتفاقية بدأت بتسليم المشرف العام على الجائزة أسامة الخريجي مهام إدارتها للجمعية ممثلة برئيس مجلس الإدارة غسان السليمان، أعقبها توقيع الجمعية مع كل من: جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، جامعة جدة ممثلة الدكتور عدنان الحميدان، تعليم جدة ممثلًا بالمدير العام الدكتور سعد المسعودي، جامعة عفت ممثلة برئيسة الجامعة هيفاء جمل الليل، جامعة دار الحكمة ممثلة برئيسة الجامعة الدكتورة عبير الدغيثر، وغرفة جدة ممثلة برئيس مجلس الإدارة محمد يوسف ناغي.

وتأتي مباركة الأمير مشعل بن ماجد لهذه الاتفاقية لتعزيز دور الجمعيات الأهلية في خدمة التنمية المجتمعية في ضوء رؤية المملكة.

يذكر أن جمعية المبادرات المتميزة في المسؤولية الاجتماعية تضع في رؤيتها الريادة بدعم تنمية المكان وبناء الإنسان وتقديره وإسعاد المجتمع، وأهدافها تحفيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية ونشر هذه الثقافة في المجتمع.