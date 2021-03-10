تترقب 12 منطقة بالمملكة نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتكوُّن عواصف ترابية وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد، وهي الحدود الشمالية والجوف، وحائل وتبوك، والرياض والقصيم، والشرقية ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ونجران، وعسير والباحة.وبيّن المركز أن الحالة المناخية تبدأ الخميس وتستمر حتى السبت القادم وستنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة التي تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة مع عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في الرؤية.وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر سلسلة تنبيهات حول منطقة الرياض (الخرج، الدرعية، العاصمة الرياض، المزاحمية، حوطة بني تميم، الزلفي، المجمعة، رماح، شقراء، الدوادمي، الرين، عفيف، القويعية)، ومكة المكرمة (المويه، رنية، تربة)، والمدينة المنورة (الحناكية، المدينة)؛ إذ تشهد رياحًا نشطةً وأتربة مثارة مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، كما تؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة على (الأحساء، بقيق) بالمنطقة الشرقية.وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الأربعاء شهد استقرار الأجواء على معظم المناطق، وارتفاعًا طارئًا في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، مع ارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة جنوبًا، فيما يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالته متوسطة الموج.وحذر الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني من موجة غبارية ربيعية واسعة من المتوقع ان تؤثر على معظم المناطق ⁩ نهاية الاسبوع الحالي خاصة يوم الجمعة ولا ينصح بالتنزه في مثل الأجواء. فيما نبه الراصد الدكتور خالد الزعاق من أن يومي الخميس والجمعة، تشير التوقعات إلى أن هنالك رياحًا سطحية ناهضة تؤثر على جُل مناطق السعودية، بتمرحُل زحزاح، مثيرةً للأتربة الزاحفة والغبار العالق في الأماكن المكشوفة، وعلى سالكي الطرق التنبه لذلك في (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الحفر، القصيم، عفيف، الصمان، الرياض، السليل، نجران).