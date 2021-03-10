أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن زيارته تأتي للوقوف على الاحتياجات والخدمات للمواطنين. وقال في رده على سؤال «عكاظ» خلال زيارته محافظة القنفذة: «نسعى لتحقيق مطالب المواطنين بتطوير الخدمات الصحية، وتنفيذ المشاريع المتعثرة كمستشفى الخمسمائة سرير ومستشفى الولادة، والمساهمة في فك الزحام عن المدن كجدة ومكة؛ بسبب حاجة المرضى للتنقل والمتابعة».

وقال إن زيارته للمحافظة هي بهدف متابعة الخدمات والسعي إلى تطويرها، وأضاف أن الهدف من الزيارة التطوير وإزالة العقبات وتحقيق مطالب المواطنين وتنفذ توجيهات ولاة الأمر.