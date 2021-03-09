بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر، يُستأنف في 31 مارس الجاري الموافق 18 شعبان الجاري تشغيل قطار الحرمين من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا لمصادر مطلعة، إذ تم تجهيز 4 محطات للقطار في مكة المكرمة وطيبة الطيبة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومحطة القطار التي ستكون الرئيسية بشكل مؤقت. ويعمل بالمحطات عدد من المواطنات والشباب السعودي لخدمة الركاب وتقديم كل ما يحتاجون إليه وإرشادهم إلى مواقع القطارات قبل الرحلات، إلى جانب التأكد من التذاكر، وسيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفق بروتوكول وزارة الصحة، كما سيتم الحجز وشراء التذاكر للرحلات التي ستعمل 54 رحلة يومية عبر القطارات المزدوجة، وستتم الاستفادة من محطة السليمانية قبل موسم الحج، بعد أن تكفلت الشركة بإعادة إصلاح المحطة على حسابها بعد الحريق الذي وقع بها. وكان وزير النقل تفقد محطة السليمانية واطلع على سير العمل بها. وتم إعداد الجداول الخاصة بسير تلك الرحلات من قبل المسؤولين عن التشغيل.