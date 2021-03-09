دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مركز التحصين ضد فايروس كورونا (كوفيد-19) الذي يحتوي على ٤٨ عيادة منح اللقاحات للمواطنين والمقيمين بمبنى (٢٩) بالجامعة، بالإضافة لإنشاء مركز لقاحات داخل المستشفى الجامعي خاص بالكوادر الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى، اليوم (الثلاثاء)، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات الطبية.

واطّلع رئيس الجامعة خلال جولته على مقر المركز لشرح عن رحلة المستفيد بداية من الفرز البصري، ومطابقة المواعيد، والتسجيل، وصولاً إلى مرحلة أخذ اللقاح والانتظار؛ ضمن إجراءات تضمن تيسير وتسهيل أخذ اللقاح على المستفيدين، إذ خصصت الجامعة كوادر طبية ومتطوعين لتسيير عملية الدخول والخروج، حيث سيتم استقبال المسجلين في تطبيق (صحتي) التابع لوزارة الصحة لتلقي اللقاح عبر التسجيل وأخذ المواعيد، وستعمل الجامعة على استقبال ١٠٠ مستفيد يوميًا كمرحلة أولية ثم يتم التدرج في زيادة منح اللقاحات بشكل تدريجي في الأيام المقبلة، وصولاً للطاقة القصوى للعيادات وهي ٢٠٠٠ مستفيد يوميًا.

ودعا «الدكتور اليوبي» جميع فئات المجتمع إلى المبادرة بالتسجيل وأخذ اللقاح، تمهيداً للوصول إلى المناعة ومن خلالها يتم العودة للحياة الطبيعة، شاكراً الجهود التي قدمها العاملون بالجامعة وحرصهم على إنشاء وتجهيز هذا المركز لخدمة منسوبي الجامعة وذويهم وكذلك الطلاب من مواطنين ومقيمين، ومختلف فئات المجتمع.

كما رفع اليوبي الشكر والتقدير والعرفان للقيادة الرشيدة على دعمها اللا محدود، وحرصها على توفير اللقاحات في كافة مناطق المملكة بشكل موسع وميسر على المواطنين والمقيمين. وأثنى على تعاون وزارة الصحة وإشرافها على إنشاء العيادات وانتشارها في مختلف مناطق المملكة.

وثمن رئيس الجامعة دعم ومتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، لمبادرة إنشاء عيادات تلقي اللقاحات في الجامعة.