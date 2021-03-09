أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني، عيسى الدوسري «الدور الريادي والهام الذي تلعبه المملكة في حفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم»، مشيراً إلى «أن تزايد استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية للمنشآت والمدنيين الأبرياء في السعودية يستوجب وضع حد حاسم لتجاوزات تلك المليشيات المدعومة من إيران وأتباعها باعتبار أن أي تهديد لأمن السعودية يعتبر تهديدا لأمن المنطقة والعالم بأسره».

ولفت الدوسري، إلى أن «زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى السعودية ولقاءه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تؤكد وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها الكبرى صفاً واحداً أمام كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وما وصلت إليه علاقات التعاون المشتركة بين المملكتين الشقيقتين من مستويات متقدمة».

وأشاد بالدور المحوري والأساسي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وسياستهما الحكيمة ونهج الاعتدال، الإقليمي والدولي، ودورها الرائد للأمة العربية والإسلامية، وجهودها الإنسانية والحضارية لكافة دول وشعوب العالم جمعاء.

وأعرب الدوسري عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين الأبرياء بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لافتاً إلى أن «استمرار ومواصلة هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً وتقويضا للجهود المستمرة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».