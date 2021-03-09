افتتح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الندوة العلمية الافتراضية بعنوان «وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية» بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة، صباح اليوم (الثلاثاء) 25 رجب 1442هـ عبر برنامج الزووم.

وأوضح رئيس الجامعة أن مثل هذه الندوات مؤشرات لما حبانا الله به من عرى التمسك بأحكام هذا الدين القويم والحرص على ثوابتنا العقدية، مؤكدًا حرص ولاة الأمر منذ البدايات الأولى للمملكة العربية السعودية على وحدة الصف الوطني، ونبذ الفرقة، وعمق الانتماء لهذه البلاد الطاهرة، من خلال التمسك بأهداب الدين القويم ومبادئ الشريعة السمحة.

وأضاف: على هذا المبدأ الواضح أسس جلالة الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه) هذا الكيان العظيم «المملكة العربية السعودية»، وصار على هذا النهج القويم أبناؤه الملوك من بعده (رحمهم الله جميعًا)، وفي هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما الله)، ازداد حرص الجميع على وحدة الصف والانصياع التام لقيادتنا الرشيدة في سبيل اجتماع كلمتنا على هدي راية التوحيد، للوصول بهذا الشعب الأبي إلى بر الأمان.

وقدم اليوبي شكره الجزيل لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، لحرصهم على إنجاح هذه الندوة وتحقيق أهدافها المنشودة، والشكر موصول لأصحاب الفضيلة والسعادة الذين يثرون هذه الندوة بأفكارهم القيمة التي تعزز بيان هيئة كبار العلماء، كما قدم شكره وتقديره لوحدة الوعي الفكري ولعمادة شؤون الطلاب.

أدار الندوة الدكتور مسعود بن محمد القحطاني عميد شؤون الطلاب ومشرف وحدة الوعي الفكري بالجامعة بمشاركة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الهليل الباحث بالقضايا والأمن الفكري، والشيخ الدكتور عمر بن عبد الرحمن العمر مستشار رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف العام على وحدة التوعية الفكرية.

واستعرضت الندوة بيان هيئة كبار العلماء ومكانة العلماء الراسخين، ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة، والتحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية، والحث على الاجتماع ولزوم الجماعة، وأساليب جماعة الإخوان في هدم هذا الأصل، وحذرت الندوة من فكر وخطر جماعة الإخوان، كما سلطت الضوء على كيفية حماية وطننا وشبابنا من الأفكار المتطرفة والأساليب المستخدمة في استدراج الأفراد من الشباب والفتيات.