أكد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أهمية الخدمات الصحية للمواطن، المتطلع لجودة العناية والرعاية تشخيصاً وتطبيباً ودواء، مشيراً خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي بوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الى حرص الإمارة وتعاونها التام ومختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة، مع وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، بهدف تحقيق الجودة التي يتطلع إليها الجميع وبما يحقق المستهدفات الصحية من رؤية المملكة 2030، ومثمناً ما يلقاه قطاع الصحة من اهتمام ودعم من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله.

وبحث الأمير حسام بن سعود مع الدكتور الربيعة العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية الضرورية للمنطقة ومحافظاتها، وناقش الحلول الآنية والمستقبلية لأبرز المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمنطقة والمنفذة سابقا والاحتياجات المستقبلية.

وأطلع وزير الصحة أمير المنطقة على ملخص زياراته لعدد من المراكز الصحية في المحافظات والوقوف على عدد من المنشآت الصحية والبرج الطبي التخصصي والأقسام التي تم تشغيلها مؤخراً، التي كانت محل اهتمام أمير المنطقة، منوهاً بتوجيهاته المستمرة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة إلى أعلى المستويات، وبالدعم والمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة. وأكد الربيعة مكانة منطقة الباحة باعتبارها جزءا من الوطن الغالي، وأبدى حرصه على تحقيق تطلعات أمير المنطقة الذي يتواصل بهدف تطوير القطاع الصحي وخدمة المواطن والمقيم بمنطقة الباحة لافتاً إلى أنه وقف شخصياً على عدد من المستشفيات والمراكز الصحية ومستشفى المخواة العام الجديد، ووعد الجميع بدعم القطاع الصحي بمنطقة الباحة.