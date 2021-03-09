رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أصالةً عن نفسه ونيابةً عن أهالي المنطقة، أسمى آيات الشُكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.

وقال الأمير فيصل في تصريح بهذه المناسبة: «إن هذه الموافقة الكريمة تأتي امتداداً للجهود المباركة من لدن خادم الحرمين في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات والأنشطة الأكثر تأثراً من تداعيات جائحة كورونا، وتُبرز جانباً من جوانب حرص القيادة الرشيدة على تذليل كافة العقبات التي تواجه الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين، ويمده بالتوفيق وأن يجزل له المثوبة والأجر على ما يقدمه للإسلام والمسلمين».