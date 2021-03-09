



شاركت مؤسسة موهبة ووزارة التعليم في اختبار أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات APMO2021 الذي عقد اليوم (الثلاثاء)، افتراضياً، ومثل المملكة في المسابقة فريق ضم مهدي صالح مهدي البيك، ومحمد حسين جاسم الدبيسي، وأحمد فاضل أحمد البحراني، وعلي عبدالله راضي الرمضان من تعليم الشرقية، ورفاء ماجد علي قنش من تعليم جدة، وحمزة إبراهيم عقيلي الشيخي، ومعاذ أحمد محمد الغامدي، ومروان محمد مروان الخياط، وخالد وليد الجابري من تعليم مكة المكرمة، وعبدالرحمن ثامر عبدالرحمن نصيف من تعليم المدينة المنورة، وهادي علاء حسن العيثان من إدارة تعليم الأحساء.

وتعد هذه المشاركة الحادية عشرة للمملكة، وتم اختيار المشاركين من بين أعضاء الفريق السعودي الذي انطلق تدريبه منذ نحو 3 سنوات على أيدي نخبة من المدربين الوطنيين والعالميين المتميزين، وجرى اختيار 11 طالباً لخوض اختبارات المسابقة، بعد إجراء سلسلة من الاختبارات المحكمة.

وكانت المملكة حققت المركز الخامس عشر في مسابقة (APMO) في دورتها السابقة 2020 من بين 38 دولة مشاركة، وهو المركز الأفضل في ترتيب الدول المشاركة ضمن سلسلة مشاركات طلاب المملكة سنوياً في هذه المسابقة التي انضمت لمنافساتها سنة 2011.



ويهدف الأولمبياد الذي انطلق عام 1989 إلى اكتشاف المواهب وتشجيع إقامة المنافسات بين طلبة المدارس والطلبة الموهوبين، وتعزيز العلاقات الدولية والتعاون بين الطلاب والمعلمين وخلق فرص تبادل الخبرات والمعلومات حول المناهج الدراسية.