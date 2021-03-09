أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الثلاثاء)، 7 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 30 يوماً 243 مسجداً تم فتح 228 منها، بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة هي اثنان في منطقة الرياض تم رصد حالتين بها، ومسجدان بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتين بها، ومسجدان بمنطقة حائل تم رصد حالتين بها، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد إصابة واحدة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 4 مساجد، منها اثنان بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.