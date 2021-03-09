أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 390 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 306 حالة تعافي و 5 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 380572 حالة، من بينها 2695 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 515 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 371338 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6539 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.