أوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، أن المقطع الذي جرى تداوله يوم أمس في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه اقتحام مجموعة من الأشخاص مقبرة المعلاة؛ بهدف دفن أحد أقاربهم، هو مقطع قديم مضى عليه أشهر عدة. وأكد الشريف لـ«عكاظ» أن أمانة العاصمة المقدسة قد قامت في حينه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الأشخاص المتسببين في ذلك.

مهيباً في الوقت ذاته بالجميع ضرورة التثبّت عند نقل المعلومة وأخذها من مصادرها وعدم إثارة الشائعات، مؤكداً حرص الأمانة على تطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالسلامة من جائحة كورونا.

وكانت وسائل وبرامج التواصل الاجتماعي قد تناقلت يوم أمس مقطعاً لمجموعة من الأشخاص وهم يقتحمون بوابة مقبرة المعلاة عنوة، ويدخلون بأعداد كبيرة للمشاركة في مراسم الدفن.