يلتقي أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وزير الصحة‬⁩ الدكتور توفيق الربيعة عبر اتصال مرئي، وبدأ الربيعة، صباح اليوم (الثلاثاء)، جولة تفقدية لمرافق صحية عدة انطلاقاً من مركز اللقاح الرئيسي في قاعة الحسام، واستمع الربيعة لتفاصيل عن مشاريع مركز طب الأسنان والبرج الطبي ومستشفى المخواة من مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الباحة فهد المجماج.

وثمن الربيعة جودة المشاريع، والخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين، والدور الفاعل لفريق العمل في صحة الباحة، ومتطلعاً للمزيد من رضا المستفيدين من الخدمات الصحية.