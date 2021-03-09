عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة الرياض، أمس (الإثنين)، اجتماعاً مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.وكان ولي العهد في مقدمة مستقبلي ملك الأردن لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.ومن جهة أخرى، عقد ولي العهد اجتماعاً مع ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين.كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.كما كان ولي العهد في مقدمة مستقبلي دولة رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، ورحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.كما كان في الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.