أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية أمس (الإثنين) ثمانية مساجد مؤقتاً في ثلاث مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 29 يوماً 236 مسجداً فُتح 224 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة ستة في منطقة الرياض، ومسجد واحد بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك.وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد: مسجدان بمنطقة تبوك، ومسجدان بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة. وفي السياق نفذت الوزارة 23.946 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الخامس، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال خمسة أسابيع 104.147 جولة رقابية، لتحقيق أعلى معايير الأمان. وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت خلال الأسبوع الخامس 304 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين تمت معالجتها فوراً، ليصل ما تم رصده من المخالفات على منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء الذين تم رصد عدم تقيدهم بالإجراءات إلى 1408 مخالفات، مبيناً أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة.فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الخامس 1820 مسجداً بمناطق المملكة، وتمت معالجة الملاحظات فوراً، ليصل مجموع ما تم رصده 6994 مخالفة.