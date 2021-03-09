توج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس (الإثنين) الفائزين والفائزات بالجوائز الكبرى لمعرض إبداع للعلوم والهندسة «إبداع 2021»، الذي نظمته مؤسسة «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم، كما كافأ الفائزين بالمراكز الأولى بمبلغ 50 ألف ريال لكل فائز. وهنأ الطلاب والطالبات الفائزين، متمنياً لهم مزيداً من النجاج ليسهموا بابتكاراتهم وإبداعاتهم في نهضة الوطن.وأكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في الحفل الختامي لأولمبياد «إبداع 2021» أن الموهوبين والمبدعين والمتميزين، قادة المستقبل وركيزة الوطن الاستثنائي في نهضته ورقيه، والرقم الأصعب الذي جعل من المعرفة مدخلاً رئيساً للتطور، واستثمر رأسماله الفكري، وصنع منه جسراً لبلوغ المواقع المتقدمة على خارطة العالم بين أقرانه في المعرفة والموهبة والإبداع ومنصات التتويج.وأشار إلى أنه منذ بداية الجائحة والمملكة تحقق نجاحات نوعية في التعامل مع أزمة كورونا، فأصبح النموذج السعودي مثالاً يُشاد به في التصدي في قطاعات الدولة وعلى الأصعدة كافة، وعشنا جميعاً قصة نجاح وطن من خلال التعليم عن بُعد إن كان في الجامعات السعودية أو في المدرسة الافتراضية، فبالرغم من التحديات النفسية والاجتماعية والتقنية لتأثير جائحة كورونا، إلاّ أن وزارة التعليم استطاعت أن تقدم حلاً ناجعاً، وقدمت منصة «مدرستي» كأنموذج سعودي حيويّ تفاعليّ حقيقيّ في قيادة رحلة التعليم العام عن بُعد.من جانبه، أكد الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتور سعود المتحمي أن المملكة تشهد في العهد الميمون نهضةً استثنائيةً شاملةً لبناء الانسان والاستثمار في قدراته وإمكاناته التي تواكب ما يزخر به وطننا الغالي من طاقاتٍ بشريةٍ موهوبةٍ ومبدعةٍ في شتى المجالات، وأشار إلى أنه تم اكتشاف أكثر من 150 ألف موهوب من بين 550 ألف طالب وطالبة تم ترشيحهم للدخول في «البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين» في المملكة، وعلى الصعيد الدولي حققت «موهبة» خلال 10 سنوات 400 ميدالية وجائزة وميدالية في المسابقات العلمية الدولية بمعدل 40 ميدالية كل «عام» على المستوى الدولي، كما طوّر طلبة «موهبة» أكثر من 16.000 فكرة.الفائزون والفائزات.. من الطاقة الكيميائية إلى الطب الحيويحقق الطالب منصور ماجد المرزوقي من تعليم الرياض بنين المركز الأول في مجال الطاقة الكيميائية، فيما حقق الثاني الطالبان عبدالله بن عبدالعزيز الغامدي من تعليم الشرقية في مجال الطاقة الكيميائية، وفراس وائل بتوا من إدارة تعليم جدة في مجال الهندسة الميكانيكية. وفاز بجوائز المركز الثالث كل من رشا محمد القحطاني من تعليم الرياض بنات في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية، ورغد محمد عسيري من تعليم الرياض بنات في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، وعبدالله محمد الشنقيطي من تعليم الرياض بنين في مجال الطاقة الكيميائية، ونورة ثامر الحربى من تعليم الشرقية بنات في مجال الهندسة البيئية، وجوين يوسف الصحفى من تعليم مكة المكرمة بنات في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية، ومودة عمر محمد علي من تعليم مكة المكرمة بنات في مجال علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية.وحقق جوائز المركز الرابع كل من فيصل فهد المحيش من تعليم الأحساء بنين في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية، وأروى عبدالله نيازي من تعليم الشرقية بنات في مجال الطاقة الكيميائية، ودانة فهد الدهمش من تعليم الشرقية بنات في مجال علم المواد، وأحمد حامد البدرانى من تعليم ينبع بنين في مجال الهندسة البيئية، ولانا باسم أبو جامل من إدارة المدينة المنورة بنات في مجال علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية، وحسين هاني آل سيف من تعليم الشرقية بنين في مجال نظم البرمجيات.وحصد جوائز المركز الخامس كل من تالا سعد القحطاني من تعليم الشرقية بنات في مجال الطاقة الكيميائية، وسلطانة عمر العيسى من تعليم الشرقية بنات في مجال الفيزياء والفلك، وجنى محمد السنان من تعليم الشرقية بنات في مجال علم المواد، وحسام محمد عاشور من إدارة جدة بنين في مجال الطاقة الفيزيائية، وروبي خالد عبدالعزيز من تعليم الرياض بنات في مجال الهندسة الميكانيكية، وندى عبدالرحمن الهاجري من تعليم عسير بنات في مجال الهندسة البيئية، ولورا هاني العميري من تعليم الشرقية بنات في مجال الهندسة البيئية، ولمى عبدالرحمن القحطاني من إدارة الشرقية بنات في مجال الهندسة الطبية الحيوية، ورغد محمد العسيري من تعليم عسير بنات في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، وأسعد بندر باصمد من تعليم جدة بنين في مجال العلوم الطبية الانتقالية.