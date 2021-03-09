أنجز مجلس الشورى في 53 جلسة عقدها عن بُعد من أعمال سنته الأولى للدورة الثامنة، مناقشة (135) تقريراً سنوياً لأداء الوزارات والأجهزة الحكومية ودراسة (71) مشروعاً من مشاريع الأنظمة و(61) من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، كما أصدر المجلس (346) قراراً. وأكد الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري أن اللجان المتخصصة الأربع عشرة بالمجلس عقدت 200 اجتماع بحضور ومشاركة (377) مسؤولاً ومندوباً من الجهات الحكومية للإجابة عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول تقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية التي يمثلونها.وعلى صعيد تفعيل دور المجلس على مستوى الدبلوماسية البرلمانية أثناء الجائحة، أوضح المطيري، أنه على صعيد الدبلوماسية البرلمانية واصل المجلس عمله عن بعد حيث شارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وفي عددٍ من الاجتماعات التي عقدتها الاتحادات الإقليمية المتخصصة واستمرت لجان الصداقة البرلمانية في المجلس بعقد اجتماعاتها تعزيزاً لجهود المجلس في الدبلوماسية البرلمانية.وحقق المجلس حضوراً برلمانياً فاعلاً في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية كافة، ومنها اجتماعات أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، واجتماعات الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي.