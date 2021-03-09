أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن مواعيد الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات سيكون في التواريخ التي سبق الإعلان عنها من قبل في الثلاثين من مايو القادم.وأشارت الهيئة إلى أن اختبارات الرخصة المهنية مازالت مستمرة، وبإمكان المعلمين والمعلمات التقدم لها وما زالت فترة التقديم المتأخر متاحة حتى الآن والتي ستنتهي في الثامن عشر من شهر مارس الجاري. وأكدت الهيئة على التزامها بالمواعيد التي سبق وأن أعلنت عنها من قبل في ما يخص فترات التسجيل ومواعيد انعقاد الاختبارات ومن ثم إعلان النتائج، يشار إلى أن فترة الاختبار التخصصي الخاصة بالرخصة المهنية انقضت منذ نهاية شهر يناير الماضي وتبقى فقط الاختبار التربوي العام الذي يستعد له المعلمون والمعلمات للحصول على الرخصة.