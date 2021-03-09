نوه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بدعم الدولة للتعليم وتوفير كافة الإمكانات لضمان استمرار الرحلة التعليمية «عن بُعد» بحلول متعددة،. وقال إن هذا العام يمثّل مرحلة تاريخية غير مسبوقة في مسيرة التعليم في العالم والمملكة، وبرغم التحديات، إلاّ أن المملكة استطاعت أن تقدّم نموذجاً سعودياً فريداً في التعليم عن بُعد وإن الوزارة هيأت عدة بدائل تعليمية من خلال منصة مدرستي، و23 قناة فضائية تعليمية، وقناة عين على «اليوتيوب»، وتطبيق الروضة الافتراضية. مؤكداً على أن الأرقام التي سجلها التعليم الحضوري المتزامن «عن بُعد» خلال عام من الجائحة تظهر حجم الإنجاز والنجاح الذي تحقق بشهادة 6 منظمات وهيئات دولية أجرت دراستي مقارنة عن التعليم «عن بُعد» في المملكة مع 193 دولة حول العالم، وأظهرت نتائج الدراستين عن تقدّم المملكة في 13 مؤشراً من أصل 16 مؤشراً، كما أظهرت جوانب القوة في تجربة المملكة من خلال سرعة الاستجابة، وتنوّع الخيارات، والتحسين المستمر.588 مليون زيارةوأشار إلى أن أرقام منصة مدرستي منذ بداية العام الدراسي وحتى اليوم تظهر حجم الإنجاز الذي تحقق في مسيرة التعليم «عن بُعد» في المملكة رغم ظروف الجائحة، حيث بلغت إحصاءات عدد زيارات رابط مدرستي منذ إطلاقها أكثر من 588 مليون زيارة، كما بلغ عدد الطلاب والطالبات المسجلين في المنصة أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة في التعليم الحكومي والأهلي، و423 ألف معلم ومعلمة، و19 ألف قائد مدرسة، و12 ألف مشرف ومشرفة، وأكثر من مليون ولي أمر، كما بلغ عدد الدروس الافتراضية المنشأة أكثر من 120 مليون درس، بمعدل يصل لأكثر من مليون درس يومي، بينما بلغ عدد الواجبات المسندة 36 مليون واجب تم تسجيلها في المنصة لجميع المراحل الدراسية.23 قناة تعليميةوأوضح وزير التعليم أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتيح 23 قناة تعليمية مجانية تغطي كل المناهج والخطط الدراسية، مبيناً أن قنوات عين التعليمية حققت خلال عام أكثر من 230 مليون مشاهدة وضعت المملكة في المركز الأول عربياً للدول الأكثر مشاهدة للقنوات التعليمية، بإجمالي 24 مليون ساعة مشاهدة، و186 ألف ساعة بث فضائي، وأكثر من 23 ألف ساعة تصوير، فيما وصل عدد المشتركين في حساب قنوات عين في اليوتيوب إلى 1.2 مليون مشترك كأولى الدول العربية في هذا الجانب، مع إجمالي 27 ألف حصة دراسية منشورة على القنوات الفضائية ومنصة اليوتيوب، مشيراً إلى أن المملكة تفرّدت من بين الدول العربية في تغطية كافة مناهج فئات التربية الخاصة والتعليم المستمر، وذلك عبر تخصيص 3 قنوات للتربية الخاصة وقناة للتعليم المستمر، بالإضافة إلى ترجمة جميع مناهج التعليم العام لكافة المراحل الدراسية إلى لغة الإشارة لطلاب الإعاقة السمعية، مبيناً أن عدد المسجلين في تطبيق الروضة الافتراضية أكثر من 300 ألف طفل، وعدد أولياء أمورهم أكثر من 283 ألفاً.