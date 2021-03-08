اجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والصناديق الوطنية الاستثمارية وعدد من المستثمرين في القطاع الترفيهي بالمملكة، وذلك ظهر اليوم (الإثنين)، في مكتبه بمقر الهيئة بالرياض، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها القطاع في المملكة، والحلول التمويلية التي يمكن توفيرها للمستثمرين والشركات العاملة فيه.

وفي مستهل الاجتماع، رحب بالحضور، مشيراً إلى أهمية قطاع الترفيه ومكانته كرافد اقتصادي تعول عليه المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يساهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أثره في رفع مستوى جودة الحياة، وتوليد الفرص الوظيفية للمواطنين، والارتقاء بمكانة المملكة كوجهة ترفيهية مفضلة على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال استقطاب أبرز الأنشطة والفعاليات الترفيهية، التي من شأنها تحويل بوصلة الترفيه إلى المملكة وفق رؤية 2030.

وأشار آل الشيخ خلال الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها قطاع الترفيه، داعياً البنوك السعودية والصناديق الاستثمارية للاستفادة من هذه الفرص عبر تطوير وابتكار مبادرات وبرامج تمويلية متكاملة لدعم شركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة العاملة في القطاع بما يساهم في تنميته وضمان استدامته، وتشجيع النشاط الترفيهي في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير المحتوى المحلي للأنشطة الترفيهية.

ويأتي الاجتماع ضمن دور الهيئة الرئيسي في تنظيم وتطوير قطاع الترفيه كرافد اقتصادي، يسهم في الدفع بالعجلة التنموية والاستثمارية، ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع، للاستفادة من الفرص الترفيهية وصناعة ترفيه مستدام.