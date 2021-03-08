عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة الرياض اليوم الإثنين، اجتماعًا مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد العيسى.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الأردني ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.