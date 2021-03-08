كشف المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري لـ«عكاظ» عن نظام الجامعات الجديد حيث قال إن النظام الجديد ينص على استمرار جميع منسوبي الجامعات على أنظمتهم الوظيفية الحالية، بينما يشمل نظام العقود السنوية من يتم التعاقد معهم من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والفنيين (الجُدد) في الجامعات التي سيطبق عليها النظام في مرحلته الأولى.

وأضاف الأحمري أن نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي صّرح في 2019 بأن النظام الجديد لن يمس المكافآت الجامعية وأن نظام التعليم تكفله الدولة في جميع الجامعات ولن يتغير شيء وجميع المراكز القانونية مستمرة.