زار المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام أبو سليمان اليوم، مركز دعم المنشآت بالرياض التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وكان في استقباله نائب محافظ «منشآت» لقطاع ريادة الأعمال عصام الذكير، ونائب محافظ «منشآت» لقطاع التواصل سعود السبهان.

والتقى أبوسليمان خلال الزيارة عددا من المسؤولين لتسليط الضوء على الدعم «منشآت» المقدم للمرأة السعودية في ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

مثل «منشآت» في الزيارة نائب المحافظ لريادة الأعمال عصام الذكير، ونائب المحافظ للتواصل سعود السبهان وبعض العاملين على البرامج المستهدفة من الزيارة.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في زيارته إن المرأة السعودية حققت طفرة في ريادة الأعمال، خصوصًا أنها حققت ارتفاعًا في مشاركتها بريادة الأعمال وصل إلى أكثر من 50% خلال العامين الماضيين، وهي زيادة تعكس حجم الإصلاحات التي تم تنفيذها.

وكشف أبو سليمان عن تسجيل المملكة نسبة ارتفاع كبيرة في مشاركة المرأة في التوظيف رغم التحديات التي كانت مفروضة بشكل عام بسبب جائحة كورونا والتحديات الأخرى الخاصة بالمرأة السعودية، إذ ان كثيرا من نظيراتها في دول العالم تأثرن بالجائحة، وكانت المرأة هي الأكثر تأثرا في عديد من دول العالم.

وأشار إلى أن جائحة كورونا فرضت عديدا من القيود على عمل المرأة، وتوجهها إلى رعاية الأبناء ودعمهم في التعليم مع فرض نظام التعليم عن بعد.