اختتم رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري فعاليات الأولمبياد الثقافي الرابع لطلبة الجامعة، وذلك في حفل ختام افتراضي عن بعد، كرم فيه نجم الأولمبياد (وهو الطالب الحاصل على أكبر عدد جوائز في الأولمبياد الثقافي). كما سلم رآية الأولمبياد للمركز الأول ودرعي المركز الثاني والثالث للكليات الفائزة. وفي نهاية الحفل شكر عميد شؤون الطلاب رئيس الجامعة على رعايته الكريمة وحرصه على إقامة الفعالية رغم ظروف الجائحة، كما شكر وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير على دعمه ومواكبته سير حركة الأولمبياد، واللجان العاملة على نجاح الأولمبياد ولجان التحكيم والطلبة المشاركين، وبارك للكليات الفائزة والطلبة الفائزين.



يذكر أن الأولمبياد الثقافي الرابع الذي يقام سنويا في جامعة الطائف ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، أقيم استثنائيا هذه السنة عن بعد بسبب الاحترازات الوقائية، ويضم الأولمبياد 25 مجالا ثقافيا تنافسيا، شارك فيها نحو 1195 طالبا وطالبة وتم تحكيمها من قبل 24 عضو هيئة تدريس في عدة مجالات فنية وعلمية وأدبية ووعي فكري، قام على تنظيمها 5 لجان مختلفة من موظفي الجامعة والعمادة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة.