أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بدور المرأة الخليجية ومساهماتها المتميزة في دعم جهود التنمية في دول المجلس، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكد الحجرف أن احتفاء العالم في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام بالمرأة، يأتي تقديرا وتعزيزا لدورها وإنجازاتها في شتى جوانب الحياة، واستذكاراً لبصماتها الكبيرة في خدمة المجتمعات وتنميتها.

وقدم الحجرف التهنئة للمرأة الخليجية لما تحقق لها في دول مجلس التعاون، حيث تعيش المرأة الخليجية مرحلة ذهبية من الإنجازات، بعد تحقيق بصمة متميزة في صنع القرار والمشاركة الكاملة والفاعلة على المستوى المحلي والدولي، وتألقها في العديد من المجالات وتقلدها أفضل المناصب وقيادتها الفاعلة لعدد من النجاحات والمنجزات.

كما نشهد اليوم نجاح المرأة الخليجية في تحقيق العديد من المكاسب والمكانة المستحقة، وتقديم مبادرات استثنائية مبدعة وغير مسبوقة على الإطلاق، بعدما عبرت كل الصعاب والتحديات لتحقق أحلامها والمشاركة في بناء مستقبل وطنها بكل طموح وإرادة. وختم الحجرف بيانه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بتهنئة المرأة الخليجية على جميع الإنجازات العلمية والاقتصادية والاجتماعية التي تحققت عبر مسيرة مجلس التعاون، تلك الإنجازات التي ساهمت بتعزيز حضور المرأة الخليجية في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك بدعم كبير ولا محدود من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، بهدف دعم وتمكين المرأة الخليجية وإشراكها في مسيرة التنمية.