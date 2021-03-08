عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الاثنين) مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية، وذلك خلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، ورفض كل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.

حضر جلسة المباحثات، القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.