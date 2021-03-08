كشفت وزارة الصحة الفترة الزمنية التي يمكن فيها التبرع بالدم، سواء لمن تعافوا من الإصابة بفايروس كورونا المستجد، أو من تلقوا التطعيم باللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» دون إصابتهم بالعدوى.

ففيما يخص من تلقوا اللقاح دون إصابتهم بالعدوى، أعلنت وزارة الصحة أنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد والتبرع بالدم، وقالت: «بما أنه ليس فايروسا حيا، فيمكن التبرع بالدم بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعد صحيا لذلك ولا يوجد ما يمنع»، أما فيما يتعلق بالمتعافين بعد الإصابة قالت: «يمكن التبرع بالدم بعد التعافي من فايروس كورونا بشرط مضي أكثر من 14 يوما على التعافي مع استيفاء شروط التبرع».

وحول التبرع بالدم عموما، أفادت وزارة الصحة بأنه لا ينصح بالصيام قبل التبرع بالدم، بل ينبغي تناول الوجبات بانتظام والإكثار من شرب الماء والسوائل قبل وبعد التبرع بالدم، فيما الفترة الزمنية المسموح بها بين كل تبرعين ثمانية أسابيع، على ألا تزيد مرات التبرع على خمس مرات في العام الواحد.