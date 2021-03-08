أقرت جهات عليا تعديلات على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، تتيح للوزراء بالموافقة على إجازات نوابهم. ونصت التعديلات المتعلقة بمنح الوزراء المرتبطين مباشرة برئيس مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على إجازات نوابهم أو رؤساء الأجهزة الحكومية المرتبطة بهم ممن يشغلون مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، وتحديد مدتها ووقت التمتع بها. وشملت التعديلات، المادة الرابعة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، والتي اعتمدت موافقة رئيس مجلس الوزراء على طلب التمتع بالإجازة للوزراء ولمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة. واستثنت التعديلات، ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي وزارة والأجهزة المرتبطة بالوزارة أو وزيرها، إذ يوافق الوزير على الإجازة. أما الاستثناء الثاني، ارتبط بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي جهاز مستقل يرتبط مباشرة بالملك أو رئيس مجلس الوزراء والأجهزة المرتبطة بالجهاز أو رئيسه، حيث يمنح رئيس الجهاز المستقل صلاحية الموافقة على الإجازة.