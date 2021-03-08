صدر أمر ملكي ‏بتمديد خدمة الأمير الدكتور ⁧‫حسام بن سعود بن عبدالعزيز⁩ أميرًا لمنطقة ⁧‫الباحة⁩ لمدة 4 أعوام اعتباراً من مطلع شهر شعبان 1442هـ.

وشهدت منطقة الباحة طيلة الأعوام الأربعة الماضية نقلات نوعية في الإدارة والحوكمة وتفعيل المبادرات وتأسيس الجمعيات الأهلية وتطبيق منهج التكاملية بإشراف وتنسيق الإمارة. وعزز الأمير حسام دور النخب ومشايخ القبائل، واعتنى بالشباب من خلال مجلس نوعي يعد الأبرز في أنشطته ويمثل سياسة الباب المفتوح.

يذكر أن الأمر الملكي بتعيين الأمير حسام بن سعود أميرًا لمنطقة الباحة صدر بنهاية شهر رجب لعام 1438هـ.

والأمير حسام يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية بيربيك من جامعة لندن. ونال الليسانس من جامعة الملك سعود ودبلوما في الاقتصاد من جامعة لندن وحاز الماجستير في الاقتصاد من جامعة لندن.