استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض أمس (الأحد)، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش محمد شهريار عالم. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأقام الجبير مأدبة غداء تكريماً للوزير محمد شهريار عالم والوفد المرافق له، حضرها كل من وكيل الوزارة للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم بالنيابة مشاري بن نحيت، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية فيصل العامودي.