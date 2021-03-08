أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 240 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة في اليومين الماضيين لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 7345 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 302 مخالفة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفايروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.