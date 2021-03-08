توعدت وزارة الصحة صانعي «الغمازات» في الأسواق والأماكن العامة بالعقوبات. وقالت هذه أنشطة صحية يمنع ممارستها خارج المؤسسات الطبية. وأوضحت إدارة التواصل والعلاقات بوزارة الصحة لـ«عكاظ» أن الصحة تتكامل مع وزارة الشؤون البلدية في الجانب الرقابي لهذه الممارسات، وفي حال رصد مثل تلك المخالفات يتم ضبطها بواسطة مفتشي البلدية وإحالتها إلى الصحة لاستكمال إجراءات تطبيق العقوبات وفق النظام. أما عن تخريم الآذان والزمام وممارستها في الأسواق، بينت الوزارة أن تلك الممارسات لا تصنف كممارسات صحية ووزارة الشؤون البلدية والقروية تتابع مثل تلك الممارسة وهي الجهة المخولة برصد المخالفات.وفي الشأن ذاته، أوضح مصدر في إدارة الالتزام بصحة المدينة أنه في حال ضبط أي شخص يمارس مثل هذه الممارسات الصحية دون ترخيص مزاولة مهنة، تتم إحالته للنيابة العامة، كونها تصنف من الأنشطة الصحية المخالفة التي تستوجب العقوبة، مشيرة إلى أن العقوبات التي يتم فرضها على المتورط في هذه الممارسات تراوح ما بين غرامة تصل إلى 100 ألف أو السجن 6 أشهر أو بكليهما.وكانت «عكاظ» رصدت موقعاً لأدوات التجميل في أحد المتاجر بالمدينة المنورة وضع لوحة على الواجهة تظهر القيام بعمل تخريم الآذان والزمام والغمازات، وبالاستفسار عن الأسعار اتضح أن الأسعار ما بين 50 ريالا للآذان والزمام، و100 ريال للغمازات.