تدشن الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة خلال الأيام القليلة المقبلة «مركز ريادة الأعمال الرقمي» بهدف مواكبة متطلبات العصر والأجيال الجديدة وبناء جسور للتواصل بين الغرفة ومختلف الشرائح، ضمن جهود التحول الرقمي التي تنتظم المملكة، وتطبيق أعلى المعايير بالاستفادة من أحدث الممارسات في هذا المجال، بما يحقق النفع والفائدة المرجوة لرواد الأعمال ويؤكد شعار خدمة الأعمال والمجتمع.

وأوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق الذي وقع اتفاقية إطلاق «مركز ريادة الأعمال الرقمي» مع المدير التنفيذي لـ«عيادات الأعمال» ثامر الفرشوطي، أن الغرفة بإنشاء المركز تستكمل سلسلة المراكز الخدمية المتخصصة التي تتواكب مع حزمة متنوعة من البرامج مستهدفة فئات المجتمع المختلفة، لخلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين.

وقال معتوق: يشكل «مركز ريادة الأعمال الرقمي» منصة لأهم البرامج والأنشطة في مجالات الأعمال، ويسهل عملية الحصول على الخدمات أو المعلومات، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المستشارين والمرشدين والخبراء والمستثمرين، مشيرا إلى أن المركز يحقق رؤية الغرفة 2022، ويحقق النفع والفائدة المرجوة لرواد الأعمال.

من ناحيته أوضح الرئيس التنفيذي لـ«عيادات الأعمال» أن «مركز ريادة الأعمال الرقمي» هو منظومة إلكترونية متطورة تدعم رواد ورائدات الأعمال الحاليين والمحتملين، من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي تقدم لهم عبر الوسائل الرقمية، من خلال الخبرات التخصصية والاسهام في توعية المجتمع، مبينا أن أهميته تأتي في ضوء إقرار مجلس الوزراء التحول نحو الرقمنة، وانطلاق مبادرة العطاء الرقمي، وإنشاء مركز ريادة الأعمال الرقمي، مما يبين التحول الكبير خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: التحول الرقمي سيسهم في تعزيز الاقتصاد وتحفيز أصحاب الأعمال، والمركز الرقمي سيساعد في التحول نحو الرقمنة، خاصة أن التوجه نحو تحول مجلس الغرف التجارية إلى اتحاد للغرف في الفترة المقبلة، وسيكون التركيز على الميزة النسبية لكل منطقة، وهنا تأتي أهمية المركز الذي سيساهم في هذا الأمر.

وأشار الفرشوطي إلى أن المركز له ركائز استراتيجية تتمثل في التأثير في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منظومة الخدمات المقدمة، وصناعة التغيير في ريادة الأعمال من خلال البرامج والمبادرات النوعية، إلى جانب بناء رحلة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تفي باحتياجات رواد الأعمال. وسيسهم في تقديم خدمات الاستشارات والارشاد الرقمية، وخدمات الاحتضان والتفريع الرقمي، وخدمات المعسكرات والهاكثونات الرقمية، فضلا عن الورش التأهيلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عبر اتفاقيات محددة، لافتا إلى أن «عيادات الأعمال» ستحرص على التنفيذ والتطبيق الفعال للمشروع بما يحقق رؤية الغرفة، إلى جانب تحقيق دخل مادي للطرفين من الخدمات المدفوعة التي ستقدم بالتوازي مع الخدمات المجانية عبر المركز.