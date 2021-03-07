وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل جميع المحافظات في المنطقة، للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة ٢٠٢١ يوم غدٍ (الإثنين) ٨ مارس.

وباشر فريق المرأة بلجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة مكة المكرمة بالتنسوجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل جميع المحافظات في المنطقة، للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة ٢٠٢١ يوم غدٍ (الإثنين) ٨ مارس.يق مع مجلس شؤون الأسرة بإعداد الفعاليات والأنشطة والبرامج، بهدف تفعيل دور المرأة وتمكينها للمشاركة في بناء وتنمية أسر المجتمع السعودي ومشاركة المجتمع الدولي ما تم تحقيقه في هذا المجال وتعزيز وتشجيع مساهمتهن في التنمية المجتمعية ودور المرأة في ذلك، وتسليط الضوء على نماذج رائدة وتجارب ناجحة. على ان تشارك جهات التعليم، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التجارة، الإعلام، العدل، الرياضة، الثقافة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.