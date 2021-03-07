أعلنت وزارة الداخلية أن إحصاء مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بلغت 41.590 مخالفة في أسبوع، خلال الفترة من 16-1442/7/22.

وأوضح الإحصاء الذي نشره حساب وزارة الداخلية عبر «تويتر» اليوم (الأحد)، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (17.321) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(8961)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4962)، ومنطقة القصيم بـ(2446)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1948)، ومنطقة الجوف بـ(1426)، ومنطقة تبوك بـ(1185)، ومنطقة الباحة بـ(913)، ومنطقة حائل بـ(800) ومنطقة عسير بـ(717)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(520)، ثم منطقة نجران بـ(200) وأخيراً منطقة جازان بـ(191).

وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.