أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 357 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 314 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 379.831 حالة، من بينها 2689 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 505 حالات حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 370.614 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6528 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.57%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.71%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (188)، منطقة مكة المكرمة (54)، المنطقة الشرقية (51)، منطقة القصيم (20)، منطقة المدينة المنورة (13)، منطقة الحدود الشمالية (8)، منطقة عسير (6)، منطقة حائل (5)، منطقة الجوف (4)، منطقة تبوك (4)، منطقة جازان (2)، منطقة الباحة (1)، منطقة نجران (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (129)، مكة المكرمة (24)، جدة (24)، الدمام (19)، وادي الدواسر (15)، الخرج (13)، عنيزة (9)، حوطة بني تميم (9)، عرعر (8)، الجبيل (6)، المبرز (6)، المدينة المنورة (5)، الخبر (5)، الهفوف (5)، الدلم (5)، ينبع (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (94)، وادي الدواسر (18)، الدلم (15)، جدة (12)، المبرز (12)، الهفوف (11)، مكة المكرمة (9)، المجمعة (8)، الخبر (8)، مليجة (7)، الدمام (6)، بقيق (6)، عرعر (5)، المدينة المنورة (5)، نجران (5)، القطيف (5)، الظهران (5).