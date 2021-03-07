أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الأحد) أربعة مساجد مؤقتاً في ثلاث مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 28 يوماً 228 مسجداً تم فتح 218 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة توزعت كالتالي" اثنان في منطقة مكة المكرمة تم رصد إصابة واحدة في كل منهما، ومسجد في منطقة القصيم، ومسجد في منطقة الرياض، تم رصد إصابة واحدة في جميع المساجد المغلقة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 10 مساجد، ثلاثة منها في منطقة الرياض، ومسجدان في منطقة القصيم، ومسجدان في منطقة المدينة المنورة، ومسجدان في منطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة عسير وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي على المصلين ومنسوبي المساجد ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية في المساجد ومنها ارتداء الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.