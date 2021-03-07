تشكل زيارة رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، الذي وصل إلى جدة أمس (السبت) لأداء مناسك العمرة، نقطة انطلاقة في مسيرة العلاقات بين البلدين. وكان في استقبال رئيس الوزراء بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لدى وصوله، محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، والسفير السعودي لدى ماليزيا محمود قطان، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر وكانت وزارة الخارجية الماليزية أعلنت في بيان لها أمس، أن رئيس وزراء ماليزيا يجري زيارة رسمية إلى المملكة، تستغرق أربعة أيام، تبدأ من أمس (السبت) وحتى 9 مارس الجاري. وتهدف الزيارة التي تعد أول زيارة رسمية لمحيي الدين للرياض منذ توليه منصبه في الأول من مارس العام الماضي إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمضي بها إلى مستوى عالٍ بما في ذلك إنشاء لجنة إستراتيجية رفيعة المستوى. ومن المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما في ذلك مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة وكذلك ما يتعلق بالحج والعمرة ومبادرة «طريق مكة»، إضافة إلى تعزيز الجهود لمكافحة جائحة «كوفيد-19»وأشار بيان «الخارجية الماليزية» إلى رؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الدفع بالعلاقة الثنائية بين «الرياض - كوالالمبور» نحو آفاق أرحب، وتطويرها والتعاون والتنسيق في مجالات جديدة، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لتعاون أوسع في تطوير المدن الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.